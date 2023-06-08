Политолог связал подрыв Каховской ГЭС с диверсиями на «Северных потоках» Политолог Шмелев назвал подрыв Каховской ГЭС продолжением диверсий на «Северных потоках»

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Отсутствие международной реакции и подвижек в расследовании подрыва российских трансбалтийских газопроводов «Северный поток», совершенного 26 сентября прошлого года, вызывает у организаторов и исполнителей этой диверсии чувство полной безнаказанности, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН, доктор исторических наук Борис Шмелев. По его словам, Киев и его западные спонсоры имеют мотивацию продолжать эту деятельность, и свидетельством тому — подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Как отметил политолог, если Россия перестанет поднимать вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», то подобные прецеденты будут продолжаться, так как противник не собирается соблюдать какие-либо правила.

РФ должна поднимать вопрос на разных площадках и требовать от США и Украины ответов, чтобы проблема не уходила из информационного поля. Им-то хорошо — «Северные потоки» взорваны, российский газ в Германию не идет, — подчеркнул Шмелев.

Издание отмечает, что речь идет о международном преступлении против стратегической инфраструктуры. Ранее в мировой практике не было подобных случаев, такие объекты считались неприкосновенными, но теперь ситуация изменилась.

России нужно отстаивать свою позицию, чтобы американцы и украинцы постоянно доказывали, что не имеют отношения к истории «Северных потоков». Москва должна заявить, что отсутствие западного расследования развязывает ей руки по принятию односторонних решений, — резюмировал эксперт.

Ранее в Сети появились новые кадры со взорванной Каховской ГЭС и прорванной плотины, расположенной на Днепре выше Херсона. На видео показана обрушившаяся бетонная конструкция, уходящая под воду.