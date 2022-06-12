Политолог Суздальцев: Польша готовится к вероятной войне с Россией

Фото: wojsko-polskie.pl

Польша может готовиться к возможной войне с Россией, сообщил политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, Польша серьезно укрепляет свои вооруженные силы. Однако он считает, что польские войска не обязательно нападут на Западную Украину, так-как это «дорогая тема».

Да, численность польской армии меньше, чем у ВСУ, но она боеспособнее и мотивированнее. Ей ненависть к России прививают с детского сада. Это славянская армия. Это говорит о том, что она будет драться в другом состоянии. Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР, — cказал Суздальцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что заявление польского депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Западу следует «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией, угрожает населению страны, которое «втягивают в ядерный передел мира». Она подчеркнула, что в список «грехов Польши» теперь добавились призывы к нарушению режима нераспространения ядерного оружия.

Сикорский ранее отметил, что у западных стран есть возможность предоставить Украине ядерное оружие, которой подобная помощь «необходима для защиты независимости».