Политолог: США вытянули у европейцев кошелек, а теперь и резинку из трусов Политолог Евстафьев: США хотят установить систему колониальной эксплуатации над Россией

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Запад хочет установить систему колониальной эксплуатации по отношению к России, уверен политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, которые передаёт ИА SM.News, американцы приманили европейцев этой идеей, после чего «вытянули у них кошелек», а затем и «резинку от трусов». При этом, отметил эксперт, европейцы убеждены в рациональности своего противостояния России.

В той системе, которую американцы рационально и цинично предложили Европе, их кинут, это понятно <...> Иррациональность европейцев состоит в том, что они, поверив в <...> мрию о том, что они будут господами в Европе, не видят, как американцы у них вытянули кошелёк, потом сняли часы, потом сняли штаны, а сейчас вынимают резинку из трусов, — пояснил Евстафьев.

Военный обозреватель Владимир Ераносян ранее рассказал, что польские политики считают, что Германия до сих пор не вернула стране долг за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны. Специалист убежден, что когда в будущем Украина рухнет, то Польша заберет себе часть ее земель, усилившись настолько, что ей будет «плевать» на Берлин.