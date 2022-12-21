Политолог: США устраивает затяжной ход украинского конфликта Политолог Дудаков: США устраивает затяжной ход украинского конфликта

Фото: МО Украины

США устраивает вялотекущий и затяжной ход украинского конфликта, считает ИА SM.News политолог Малек Дудаков. По его мнению, Вашингтон не хочет вступать в открытую конфронтацию с Россией, так как это создаст угрозу ядерной войны, но при этом стремится обеспечить победу Украины. Эксперт добавил, что несмотря на это «красные линии» США постоянно сдвигаются, и они оказываются все более вовлеченными в конфликт.

Сейчас, в общем-то, американцев вполне удовлетворяет то, что происходит именно в рамках какой-то вялотекущей и затяжной кампании. Которая не превращается в прямое столкновение России и НАТО. Вот, если оно превратится, то это будет уже серьезная эскалация, это будет угроза ядерной войны, — заявил Дудаков.

Политолог пояснил, что США пытаются избежать усугубления украинского конфликта и эскалации противостояния НАТО и России. Также он обратил внимание на противоречие в позициях Киева и Вашингтона, так как последний не хочет подставлять под удар высшее военное руководство России, потому что оно ответит, и этот ответ Штатам «очень не понравится».

Политолог Анатолий Гагарин ранее заявил, что столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях. При этом он отметил, что победителя в столкновении России и НАТО не будет, оно приведет к гибели человеческой цивилизации.