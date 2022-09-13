Политолог: споры вокруг визового эмбарго России разделили Европу Политолог Камкин: позиции стран Евросоюза вокруг визового эмбарго России разделились

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Позиции стран внутри Евросоюза в отношении визового эмбарго для России разделились, что свидетельствует о противоречиях внутри организации, рассказал «Экономике сегодня» политолог Александр Камкин. Он подчеркнул: несмотря на то, что Финляндия не запретила въезд в страну россиянам, а Франция по-прежнему продолжает выдавать краткосрочные визы, визовые ограничения со стороны Европы все равно никуда не делись.

Финляндия полностью не отказалась от выдачи виз, но они ограничили количество до 1000 в месяц для туристических виз. Это попытка усидеть на двух стульях: с одной стороны страны ЕС хотят показать, что следуют принципам общеевропейской солидарности, с другой — каждая страна пытается выторговать для себя наиболее выгодные условия. Венгрия вообще заявила, что не будет присоединяться к визовому эмбарго, — заявил политолог.

Хельсинки и Париж понимают, что чем глубже они сейчас подогревают градус эскалации, тем дольше будет возврат в режим нормальности, утверждает Камкин.

Другие страны тоже пытаются найти некие полумеры, но в Польше и Прибалтике пытаются быть в отношении визового эмбарго максимально последовательными. Политолог подчеркнул, что еще на старте разговоров про визовые санкции предлагаемые меры казались радикальными, но на деле страны выискивают обходные пути для собственноручно назначенных ограничений. По словам Камкина, сейчас мы можем наблюдать разделение Европы на два условных лагеря, что свидетельствует о расколе внутри него.

Достаточно посмотреть, как они не смогли прийти консенсусу по предельной цене на российский газ, по полному эмбарго для российского топлива, — напомнил эксперт.

Александр Камкин накануне заявил, что отношения Германии и России находятся в крайне низкой точке и этот «холод» в отношениях между государствами сохранится на несколько лет. По мнению политолога, ФРГ позиционирует себя как недружественное по отношению к России государство, ведь ее руководство продолжает оказывать военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что Берлин ведёт неправильную энергетическую политику.