Политолог: советские арсеналы в Приднестровье могут подорвать Политолог Дудчак: советские арсеналы в Приднестровье могут подорвать

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Западу вряд ли достанутся арсеналы советского вооружения из Приднестровья, если Молдавия решится на эскалацию конфликта и демилитаризацию региона, заявил в беседе со «Словом и Делом» политолог Александр Дудчак. По его словам, в крайнем случае их просто взорвут. Эксперт подчеркнул, что молдаване являются для Запада расходным материалов в геополитической игре, поэтому от них могут потребовать организации провокаций и открытия еще одного фронта в рамках украинского конфликта.

Что для них судьба молдаван, приднестровцев, украинцев? Для них это просто расходный материал в большой геополитической игре. Они могут требовать от Молдавии организации провокаций и открытия еще одного фронта. Какая-то вероятность такого развития событий определенно существует. Но сомнительно, что им достанутся арсеналы, — считает Дудчак.

Политолог уточнил, что Приднестровье находится в сложном положении. Регион не имеет выхода к морю и находится в окружении недружественных государств. У Приднестровья нет общей границы с Россией или другими союзниками. При этом население государства невелико, а его географическое также дополнительные угрозы.

Население Приднестровья не такое уж большое, а географические особенности таковы, что территория может простреливаться навылет системами залпового огня и артиллерией. Это очень узкая полоса земли, что создает дополнительные угрозы, — объяснил Дудчак.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиться «демилитаризации Приднестровья. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это заявление. Он сказал, что Кишинев «скатывается к антироссийской истерии», и порекомендовал «молдавским визави быть весьма и весьма осторожными».