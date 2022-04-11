Политолог сообщил о странном поведении Зеленского после визита Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину, чтобы убедить Зеленского, что его страна одерживает победу, но это не так, заявил «Народным Новостям» политолог Владимир Корнилов. Он считает, что украинскому президенту ничего не остаётся, как верить своему спонсору и стороннику, поэтому он повторяет ту же самую мантру, которая звучит на Западе.

Джонсон приехал и сообщил Зеленскому, что он побеждает, а тот и поверил. Ему только и остаётся, что верить своему спонсору и стороннику. Зеленский повторяет ту же самую мантру, которая звучит на Западе и лично от Бориса Джонсона, — рассказал Корнилов.

Как отметил эксперт, сейчас на Украине специально создают информационный шум. В частности, СМИ страны уже сообщают о скорой победе Киева, пытаясь внушить ложную информацию населению.

Владимир Зеленский во время своего очередного видеообращения к гражданам Украины сообщил, что совместные действия Киева и Запада якобы приближают победу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига. Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев не анонсировался.

По итогам переговоров сторон стало известно, что Британия направит на Украину 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные комплексы в рамках очередной военной помощи. Также обе стороны договорились, какую помощь Лондон окажет «послевоенному восстановлению» Украины.