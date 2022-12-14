Политолог сообщил о двух позициях в ЕС о перспективе отношений с Россией Политолог Кортунов: в ЕС обострилась дискуссия по вопросу дальнейших отношений с Россией

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В Евросоюзе обострилась дискуссия насчет того, как выстраивать отношения с Москвой, так как у стран нет единого мнения на этот счет, рассказал Lenta.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам. среди европейских стран есть сторонники как жесткой позиции, согласно которой Европе следует защититься от России, и более гибкой, согласно которой выстроить европейскую безопасность без нее невозможно. Так или иначе, Москве придется сделать шаги к тому, чтобы снизить риски неконтролируемой конфронтации, пояснил эксперт.

Действительно, в ЕС нет единства о том, как нужно было бы строить отношения с Москвой. Есть более жесткие позиции, есть более гибкие. Но часть членов ЕС, в основном страны старой Европы, считают, что в любом случае нельзя обеспечить безопасность Европы без участия России, — рассказал Кортунов.

Политолог уточнил, что государства Прибалтики придерживаются позиции, согласно которой переговоры с Москвой бесполезно вести, так как доверять российскому правительству нельзя. Исходя из этого они выступают за политику выстраивания общеевропейской безопасности против России. Эксперт отметил, что правительство этих стран воспринимают ее как некое природное явление, которое невозможно контролировать, а можно лишь попытаться уберечься.

Европеист Сергей Федоров ранее рассказал, что несмотря на то, что президента Франции Эммануэля Макрона критикуют союзники по ЕС в лице Прибалтики и Польши за стремление к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, он никак не рискует потерять власть. По его словам, худшее, что может произойти для французского лидера, — это роспуск нацсобрания и досрочные перевыборы депутатов. Он пояснил, что в этом случае Макрон из-за усиления оппозиции может потерять даже то влияние, которое осталось у него после потери большинства в парламенте, когда он лишился возможности безболезненно проводить реформы.