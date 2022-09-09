Политолог: смерть Елизаветы II может пошатнуть Содружество наций Политолог Егоров: в Содружестве наций может начаться «парад суверенитетов» после смерти королевы

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Смерть любимой народом Елизаветы II пошатнет британское Содружество наций, рассказал «ПолитЭксперту» британист Василий Егоров. По его словам, 14 независимых государств, над которыми хоть и формально, но все же получит управление принц Чарльз, могут начать «парад суверенитетов». Однако, как считает эксперт, о закате британской монархии говорить еще рано.

Мы знаем, что в последние годы довольно большое количество стран Карибского бассейна еще при жизни Елизаветы II стали республиками. <...> Я думаю, что после кончины королевы этот процесс ускорится, и мы еще увидим энное количество стран, которые официально перестанут считать Карла III формальным лидером своих государств, хотя, понятно, что там реальные лидеры — премьер-министр или президент, — пояснил эксперт.

Трон гарантирует новоиспеченному монарху Карлу III пусть и формальную, но все же власть в Австралии и Канаде, Антигуа и Барбуде, на Багамских островах, в Белизе, Гренаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадине, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, на Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке.

Егоров объяснил, что Елизавета II, судя по рейтингам, была для британского общества консенсусом. По его словам, умершая королева являлась особо объединительным персонажем. Британист отмечает, что рейтинг принца Филиппа существенно ниже рейтинга его матери, а значит некоторые члены Содружества наций использовать этот повод для того, чтобы стать республикой и выйти из под влияния Великобритании.

На это уже нацелена Австралия. Пребывающие там у власти лейбористы продвигают идею выхода из содружества, для чего создали специальную комиссию и министерство. Егоров, тем не менее, считает, что со смертью Елизаветы II объединение не должно полностью распасться.

Политолог Наталья Еремина ранее отметила, что Австралия и Канада не станут выходить из организации, даже несмотря на смену монархии, поскольку оба государства входят в одни и те же альянсы с Великобританией. Политолог объяснила, что крупные государства не выйдут из Содружества наций, так как это удобная и большая площадка для разных видов сотрудничества, начиная от политики и заканчивая спортом.