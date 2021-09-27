Политолог рассказала, стоит ли беспокоиться из-за выборов в парламент ФРГ

На данный момент не стоит опасаться каких-либо серьёзных изменений в отношениях межу Россией и Германией после прихода нового канцлера с другим курсом. Немецкий политик первое время будет заниматься внутренними делами страны. Об этом телеканалу «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

Внешняя политика для возможного будущего канцлера, она никогда не была в числе его приоритетов. Сейчас будет, если действительно канцлером станет представитель социал-демократов, то нужно понимать, что, вероятно, его деятельность будет направлена на внутреннюю политику, — отметила политолог.

Она считает, что социал-демократы позитивно настроены по отношению к России. При этом дальнейшие отношения между двумя странами будут зависеть от европейской общественности.

Будем смотреть на конкретные действия, если председатель СДПГ Олаф Шольц станет новым канцлером Германии, — подытожила Елисеева.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг, набрав 25,7% голосов избирателей после подсчёта данных всех округов. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом в 24,1%, это самые низкие цифры за всю историю.