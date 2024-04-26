Политолог рассказал, какого врага неожиданно нажила себе Украина Эксперт Бондаренко: Киев ждут массовые иски от проживающих за рубежом украинцев

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские власти совершили большую ошибку, когда приняли решение приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей граждан Украины призывного возраста, заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так» политолог Константин Бондаренко. По его словам, украинцы будут массово подавать иски против правительства.

Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость, — выразил уверенность эксперт.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига инициированным запретом превысил свои полномочия, добавил Бондаренко. Любой европейский суд расценит это как серьезное нарушение, констатировал он.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила, что недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать свои паспорта. По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране. Согласно проведенным депутатом опросам, около 70% украинцев готовы были отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Безуглая назвала такие результаты неутешительными.