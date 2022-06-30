Политолог рассказала, как референдум в Шотландии повлияет на Испанию Политолог Еремина: референдум в Шотландии послужит примером для Каталонии

Фото: Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шотландия планирует провести референдум, чтобы обрести независимость от Великобритании, подобный прецедент может повлиять на дальнейшую политику властей Каталонии — автономной провинции в Испании, заявила политолог Наталья Еремина в беседе с «ПолитЭкспертом». Она также предположила, что Северная Ирландия также может последовать примеру своих соседей.

Даже в Лондоне признают, что, если бы Северная Ирландия была частью Республики Ирландии, было бы просто решить вопросы даже с тем же самым Brexit. Могут вопросы тоже последовать в дальнейшем. Эти примеры повлияют на ситуацию в Каталонии. Это такой момент, который может способствовать решению тем и вопросов в других странах, — уточнила Еремина.

Она отметила, что ситуация с Шотландией во многом напоминает референдум Донбасса. Однако, считает политолог, эти два сценария существенно отличаются друг от друга. Еремина подчеркнула: Эдинбург собирается решить вопрос об автономии максимально дипломатическим путем, чтобы не разрывать связей с Лондоном. Она убеждена, что по итогам голосования торгово-экономические отношения между двумя странами сохранятся.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна намерена добиваться проведения референдума о независимости в октябре 2023 года. По ее словам, этот вопрос будет передан в Верховный суд Великобритании.