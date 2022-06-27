Политолог рассказал, за что Украина «продала» намерение вступить в НАТО Политолог Ищенко: Украина «продала» намерение вступить в НАТО за статус кандидата в ЕС

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина публично отказалась от попыток вступить в НАТО ради статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он уточнил, что главы европейских стран не предложили президенту Владимиру Зеленскому «сделку», так как в любом случае не планировали принимать Киев в Альянс, пишет «ПолитЭксперт».

Канцлеру Германии Олафу Шольцу, главе Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Марио Драги во время визита было бы бессмысленно предлагать лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку по отказу от НАТО в обмен на что-то, поскольку ее туда все равно не принимали. Вместо членства в Североатлантическом альянсе дали лишь статус кандидата в ЕС, который в любой момент могут отозвать, — пояснил Ищенко.

Он считает, что это слишком маленький бонус в качестве «платы» за отказ от вступления в мощный военный альянс. Вместе с этим политолог отметил, что европейские страны в любом случае даже не хотят рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе. Ищенко также предположил, что решение отказаться от вступления в НАТО было продиктовано внутриполитическим саботажем киевских элит.

Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО. Он пояснил, что Киев отказывается от подобных устремлений, поскольку понимает бесперспективность усилий из-за позиций отдельных стран.