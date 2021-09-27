Политолог рассказал, почему партия Меркель проиграла на выборах в Германии

Проигрыш блока ХДС/ХСС, который уступил Социал-демократической партии Германии на выборах, связан с пандемией и недовольством населения ограничениями. Также на результат повлияли отношения с Евросоюзом и проблема с мигрантами. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Последствия карантинных мер в ФРГ были достаточно жёсткими, они спровоцировали протестные настроения в обществе. Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХХС, — пояснил эксперт.

Следующим фактором стала международная составляющая. Так, непростая ситуация в Евросоюзе, где Германия занималась вопросами финансирования, постоянные выяснения отношений между участниками союза, привели к тому, что авторитет власти ФРГ значительно подорвался, отметил специалист.

Ещё одним фактором стала проблема с мигрантами. На выборах 2017 года эти моменты купировались личным авторитетом Меркель, а на этих выборах её уже не было, — добавил Оленченко.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг, набрав 25,7% голосов избирателей после подсчёта данных всех округов. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом в 24,1%.