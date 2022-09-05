Политолог объяснил, почему лидерство Трасс может оказаться скоротечным Политолог Дудаков: лидерство Трасс прервется, когда консерваторы потеряют большинство

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

5 сентября в 14:30 мск будет оглашено имя нового премьер-министра Великобритании, по мнению политолога Малека Дудакова, победу одержит глава МИД Лиз Трасс. Эксперт считает, что она сохранит текущий тренд в отношении страны к России и Китаю. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул:

Она продолжит оказывать давление на Россию и Китай, представляя себя такой реинкарнацией Тэтчер, которая борется за демократию против автократии. Так что потепления здесь нам ждать не стоит. Но она может оказаться достаточно скоротечным премьером: если на следующих парламентских выборах консерваторы потеряют большинство, Трасс лишится своего поста, — рассказал политолог.

Дудаков утверждает, что на стороне Трасс порядка двух третей голосов, а значит, она побеждает на выборах. По его словам, глава британского МИД — достаточно непредсказуемый политик, на что уже указывает то, как она пытается сломать отношения Великобритании и США. При этом эксперт считает, что в случае победы на выборах Трасс продолжит давление на Россию, а также обвинит ее в проблемах в энергетике и растущей инфляции.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для Соединенного Королевства. Она выразила надежду, что Трасс не станет главой британского правительства «в эти непростые времена».