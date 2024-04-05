Политолог рассказал о возможных направления развития украинского конфликта Политолог Блохин: украинский конфликт может перейти в Польшу

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если конфликт на Украине выйдет за пределы страны, возможным направлением его развития станет Польша, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. В разговоре с Lenta.ru эксперт отметил, что также есть вероятность выхода конфликта на территории Приднестровья, Молдавии и Румынии.

Тут два направления, куда может выйти этот конфликт. Первое направление — это Приднестровье и Молдавия с Румынией, второе — это Польша. Вот эти две траектории развития конфликта на Украине возможны, — пояснил политолог.

Как уточнил эксперт, Польша мечтает восстановить свою мощь. Кроме того, у России есть военная база на территориях вблизи Приднестровья, которой Украина может захотеть нанести максимальный ущерб, напомнил политолог.

По первому варианту вероятность конфликта есть, так как у нас там есть военная база, и Украина пытается ей нанести максимальный ущерб всеми возможными способами. Вторая линия — поляки хотят восстановить мощь Речи Посполитой, — заключил Блохин.

Военный эксперт Юрий Котенок ранее заявил, что решение стран НАТО создать совместную миссию Альянса на Украине свидетельствует о том, что Запад намерен организовать новые провокации и эскалировать ситуацию. По его мнению, к обучению украинских военных оно не имеет никакого отношения.