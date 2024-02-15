Политолог рассказал о возможном содержании соглашения ФРГ и Украины Политолог Асафов: соглашение Германии и Украины может быть символическим

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Содержание запланированного двустороннего соглашения между ФРГ и Украиной по гарантиям безопасности может носить скорее символический характер, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, текст соглашения может серьезно отличаться от того, каким хотел бы его видеть украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский пытается добиться подписания гарантий безопасности от европейских стран, фактически дублируя пятую статью НАТО о коллективной обороне. Подразумевается, что страны, которые подпишут соглашение, вступят в конфликт на стороне Украины, — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, в реальности ситуация выглядит иначе. Так, несмотря на лояльность к киевской власти, Великобритания подписала крайне сдержанное, ограниченное двустороннее «соглашение о намерениях», в котором фактически были описаны только определенные действия в будущем.

Как полагает политолог, в ФРГ вряд ли согласятся взять на себя обязательства, отличающиеся от обязательств Великобритании. И подписание такого документа станет для Зеленского лишь инфоповодом, который поможет отчасти взбодрить население Украины, резюмировал Асафов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что договоры Украины с отдельными странами о гарантиях безопасности носят больше пропагандистский смысл. По его словам, Украина, инициируя данные документы, раздувает легенду, что все страны готовы встать на ее защиту.