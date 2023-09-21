Политолог рассказал о страданиях польского бизнеса из-за политики страны Политолог Петровский: польские предприниматели страдают из-за политики властей

Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Простой польский народ не одобряет политику проамериканских властей страны, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Петр Петровский. По его словам, пока официальная Варшава пытается угодить Вашингтону, ЕС и НАТО, польские предприятия и фермеры несут убытки из-за отрикошетивших по ним антироссийских санкций.

Польский бизнес, польские предприятия и предприниматели страдают. Санкции ударили по фармакологической промышленности в большей степени, потому что самые крупные польские предприятия были подвязаны под Россию, Беларусь и Казахстан. <...> фермеры не могут получить ни техники, ни семян, ни удобрений, — отметил политолог.

По его словам, Польша сегодня используется Западом как столп евроатлантизма в Восточной Европе. И власти страны, занятые проведением форумов по борьбе с Россией, Белоруссией и Китаем, перестали обращать внимание на то, как живут простые граждане. Попытки окончательно превратить Польшу в марионетку Запада могут привести к нарастанию недовольства населения, предупредил Петровский.

Ранее председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что зерновой скандал не повлияет на отношение Варшавы к украинскому конфликту. По его словам, Польша продолжит поддерживать Украину в ее вооруженном противостоянии с Россией.