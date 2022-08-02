Политолог рассказал о росте числа перебежчиков в рядах украинских спецслужб Политолог Жарихин рассказал о росте числа перебежчиков в рядах украинских спецслужб

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В рядах украинских спецслужб наблюдается рост числа перебежчиков, которые «сливают» секретную информацию в ФСБ и Службы внешней разведки, заявил «ПолитЭксперту» политолог Владимир Жарихин. Он аргументировал свои слова тем, что в последнее время российским силовым структурам удалось предотвратить массу «спецопераций» Киева именно из-за наличия засекреченных данных.

На основе полученной информации многие силовики делают выбор в пользу сотрудничества с российскими вооруженными силами и союзными войсками. Это подтверждается огромным количеством сорванных попыток СБУ по проведению «спецопераций», спланированных сотрудниками британской разведки МИ-6. Провокации удается предотвратить, поскольку информация о них утекает в руки ФСБ и Службы внешней разведки, — уточнил Жарихин.

Он напомнил, что Минобороны регулярно предупреждает о готовящихся провокациях со стороны Киева. По его мнению, власти Украины осознают, что многие из их спецагентов работают на две стороны и пытаются купировать ситуацию. Жарихин убежден, что таких перебежчиков будет все больше по мере того, как украинцы будут понимать неизбежность поражения в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что в Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, покинувшими территории, взятые под контроль российскими войсками, и их коллегами, ратующими за «чистоту рядов». Как утверждает источник агентства, находившихся на попавших под контроль ВС РФ территориях обвиняют в утрате секретных архивов и переходе их подчинённых на сторону Москвы.