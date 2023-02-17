Политолог рассказал о роли Словакии в снабжении ВСУ военной техникой Политолог Гигин: Словакия является второй страной по поддержке Киева в военном плане

Фото: Airman 1st Class Paige Weldon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Вадим Гигин рассказал об активизации Словакии в снабжении Украины военной техникой, передает ИА SM.News. На данный момент она является второй страной по поддержке Киева в военном плане, пояснил эксперт. По его словам, в Словакии размещаются ремонтные базы и полигоны для военной техники, предоставляемой ВСУ. Также она инвестирует в украинскую военную инфраструктуру и играет важную роль в логистике поставок западной помощи Киеву.

Сейчас в снабжении Украины на втором месте по логистике, размещению ремонтных баз, полигонов и инвестициям, которые вкладываются в возрождение военный инфраструктуры, играют словаки, — заявил Гигин.

Политолог уверен, что аэродромы для истребителей, которые Запад может предоставить Украине, будут находиться именно в Словакии.

Эксперт добавил, что нынешняя позиция польских властей неизбежно приведет к тому, что страна окажется втянута в украинский конфликт. Он подчеркнул, что в таком случае возможен перенос военных действий на территорию Польши.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что тема возможных поставок Украине истребителей обсуждается в НАТО, хотя этот вопрос и не является срочным. Он добавил, что Блок поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, но при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта.