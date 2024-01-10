Политолог рассказал о реакции Белграда на жалобы сербов в зоне СВО Политолог Самодуров: Белград не поощряет участвующих в СВО сербов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Белград не станет реагировать на заявления снайпера Деяна Берича о том, что сербские бойцы, по его мнению, подвергаются притеснениям в рядах ВС РФ, заявил NEWS.ru политолог Вадим Самодуров. И дело здесь не только в хороших отношениях с Москвой.

Белград старается балансировать между Россией и Западом. По большому счету, [президент Александр] Вучич в этой ситуации, наверное, прав, потому что Сербия — это страна, которая находится на стыке интересов РФ и Запада. Не думаю, что Вучич будет делать какие-то резкие заявления. Это не в интересах руководства, не в интересах самой Сербии. Тем более власти давно дали понять, что не поощряют тех, кто со стороны Сербии участвует в СВО, — рассказал эксперт.

При этом основатель Агентства стратегических коммуникаций считает, что Берич не лгал о том, с чем пришлось столкнуться некоторым добровольцам в зоне проведения спецоперации. Однако вряд ли это глобально изменит мнение сербских граждан о России.

99% cербов никогда в России не были и никогда в Россию не поедут, все их представления базируются на неких мифах, которые они унаследовали еще с советских времен или со времен царя-батюшки Николая II. Поэтому как-то глобально поменять эту достаточно иррациональную любовь сербов к России невозможно, — уверен он.

Ранее сербский снайпер Деян Берич заявил, что его соотечественники подверглись издевательствам, вступив в ряды ВС РФ и отправившись в зону СВО. По его словам, бойцам практически не дали оружия и боеприпасов, отправив их штурмовать позиции противника. Берич добавил, что после того, как они попросили о переводе в другое подразделение, командование полка обвинило их в военных преступлениях.

Министерство обороны России пока не комментировало ситуацию. Отказался давать ей оценку и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос СМИ военному ведомству.