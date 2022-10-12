Политолог рассказал о планах агрессии США и Британии против Белоруссии Политолог Марков: США и Британия планируют агрессию против Беларуси с помощью Литвы и Польши

Фото: shutterstock.com

США и Великобритания планируют агрессию против Белоруссии и собираются осуществить эти планы с помощью Польши и Литвы, заявил в беседе c Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков. Именно эти страны, согласно планам Запада, должны будут руководить Белоруссией, убежден политолог. Он также считает, что спецслужбы США и Британии держат семью президента Украины Владимира Зеленского в заложниках.

Они, я думаю, планируют агрессию против Белоруссии, но руками Польши и Литвы, поскольку предполагается, что Польша и Литва возьмут кураторство над Белоруссией, — предположил эксперт.

Марков также убежден, что Зеленский — марионетка в руках Запада и делает в точности то, что ему приказывают.

Он сам в заложниках, его семья в заложниках у спецслужб США и Британии. И, соответственно, он полностью их темник озвучивает, что они ему приказывают, то он и говорит, — отметил политолог.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель ранее заявил, что Киев планирует захват одного из районных центров республики. Он добавил, что для этого на территории Украины была проведена подготовка от 100 до 300 боевиков. Глава ведомства также отметил, что западные страны планируют использовать тактическое ядерное оружие, поэтому на территории некоторых стран идет подготовка к его использованию.