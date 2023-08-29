Политолог рассказал о неверии Зеленского в победу Украины Политолог Мезюхо: заявления Зеленского о Крыме говорят о его неверии в победу

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Многочисленные заявления президента Украины Владимира Зеленского на тему Крыма уже не вызывают никакой реакции у жителей полуострова, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог Иван Мезюхо. Он подчеркнул, что украинский лидер неоднократно менял свою позицию по поводу будущего Крыма, и такая путаница может свидетельствовать о неверии самого Зеленского в победу Киева в конфликте.

В самом начале своего президентства он выступал с заявлениями о необходимости возвращения Крыма на Украину дипломатическим путем. Он говорил об этом постоянно, однако после начала СВО он стал говорить о необходимости деоккупации Крыма военным путем. Сегодня он говорит о мифической демилитаризации России. Правда заключается в том, что Зеленский не верит в победу Киева, — отметил эксперт.

Он заявил, что изречения Зеленского не содержат «ни одного правдивого слова», и сназвал поведение киевских властей с информационным фетишизмом, когда любая успешная провокация в Крыму преподносится как «чрезвычайная победа».

По мнению политолога, на Украине также чувствуют утомление от постоянных заявлений Зеленского на крымскую тему.

Я думаю, что украинское общество устало от постоянных заявлений о Крыме. На территории полуострова граждане никак не реагируют на заявления Зеленского, — считает Мезюхо.

Ранее ряд стран-союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он добавил, что количество БПЛА, бьющих по территории России, будет увеличиваться.