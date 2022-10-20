Политолог назвал Джонсона самой привлекательной фигурой на место Лиз Трасс Политолог Оленченко назвал Джонсона самой привлекательной фигурой на место Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Место ушедшей в отставку премьер-министра Лиз Трасс с большой вероятностью может занять Риши Сунак, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Владимир Оленченко. По его словам, многие эксперты также называют кандидатуру главы минобороны страны Бена Уоллеса. Помимо того, на пост премьер-министра может вернуться и бывший премьер Борис Джонсон, считает специалист. По его мнению, Джонсон — самая привлекательная кандидатура на освободившуюся должность.

Наиболее вероятными кандидатами на пост видятся Риши Сунак, также эксперты называют кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса. Я предполагаю, что могут обратиться снова к Борису Джонсону. На мой взгляд, это самая привлекательная фигура, — считает Оленченко.

Политолог добавил, что для него отставка Трасс была предсказуемой и закономерной, так как он ожидал, что она не задержится на посту премьер-министра Великобритании надолго, но не предполагал, что это случится настолько быстро. По его мнению, действия, сделанные Трасс шаги в период ее пребывания на посту, оказались провальными и неэффективными.

У нее нет ни идей, ни организаторских способностей. Те короткие шаги, которые она предприняла за период нахождения у власти, оказались правальными и неэффективными, они не способствовали авторитету консервативной партии, — отметил он.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.