Политолог рассказал, кто решит судьбу Шольца на посту канцлера Политолог Светов: останется ли Шольц на посту канцлера, решат США

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли лишится своей должности из-за скандалов и падения рейтинга доверия, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. По его мнению, немцы не смогут добиться отставки политика, это могут сделать только США. Он напомнил, что американские власти не устраивала позиция Берлина в вопросе помощи Киеву.

Во-первых, история со скандалом и с возможной коррупцией Шольца <…> тянется уже много лет. <…> И, как говорится, немецкое общество к этому привыкло, это не сенсация. Второе — падение доверия к Шольцу, которое показывают опросы, тоже не повод для отставки. Он же не прямо избирался канцлером, — объяснил политолог.

Светов напомнил, что Шольц обещал отправить ВСУ танки Leopard только после того, как США сами поделятся с Киевом бронемашинами Abrams. Кроме того, канцлер неоднократно отказывал Украине в финансовой помощи, добавил он. За подобные выходки, предположил Светов, Вашингтон может убрать Шольца и посадить на его место того, кто будет безоговорочно выполнять приказы.

Ранее сообщалось, что больше половины (53%) жителей Германии ожидают падения правительства Шольца в течение года. В исследовании, которое проводилось с 19 по 21 декабря 2023 года, участвовали 2092 человека.

До этого немецкое издание Bild писало, что Шольц в 2024 году может уйти в отставку, а его место на посту канцлера займет министр обороны Борис Писториус — самый популярный в стране политик. Журналисты предположили, что причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком.