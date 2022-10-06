Политолог рассказал, какая страна может лишиться статуса кандидата ЕС Политолог Асафов заявил о риске отзыва статуса кандидата ЕС у Сербии

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Сербия может лишиться статуса кандидата в члены Евросоюза из-за поддержки России и экономических проблем в стране, заявил политический аналитик Александр Асафов в разговоре с Lenta.ru. Такое решение пока кажется маловероятным, однако риски репрессивных мер сохраняются.

У Сербии есть ряд проблем с Россией, которые она пытается преодолеть. Страна очень боится косвенных и прямых санкций, старается действовать аккуратно. Скорее всего, американцам нужна наглядная история того, что может произойти с государством за неподчинение. И Сербия понимает, что именно она может стать таким показательным примером, — сказал политолог.

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин ранее сообщил, что восьмой пакет санкций ЕС против РФ является первыми рестрикциями, введенными против Белграда. Он отметил, что Сербия сильно зависит от поставок российской нефти через Хорватию, на транспортировку которой были наложены ограничения.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).