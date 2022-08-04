Политолог рассказал, как жители освобожденных областей относятся к русским Политолог Ищенко: жители освобожденных областей адаптируются к российской власти

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители освобожденных от ВСУ украинских областей постепенно адаптируются к российской власти и предпочитают не относить себя к русским или украинцам, заявил российский и украинский политолог Ростислав Ищенко в разговоре с ИА SM-News. При этом он добавил, что нередко местные жители говорят о том, что стало «больше и лучше порядка».

Как правило, всегда отмечают, что стало лучше и больше порядка, чем было раньше, при украинской. Даже когда они говорят не на камеру российского телевидения, а когда между собой беседуют и даже не знают, что потом это в Сеть попадёт. Это оценка населения, которое к ним лояльно относилось, в партизаны не уходило, российскими флагами не размахивало, — отметил Ищенко.

Он убежден, что жители освобожденных территорий стремятся к спокойствию и комфорту. По мнению политолога, украинцы уже постепенно начинают осознавать негативные стороны бытия при украинской власти.

Ранее посол ЛНР Родион Мирошник предрек насильственное переселение Киевом жителей Донбасса. По его словам, объявленная недавно «обязательная эвакуация» с освобождаемых территорий призвана предотвратить участие местных жителей в готовящемся референдуме и признать его результаты нелегитимными.