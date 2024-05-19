Политолог рассказал, как в Киеве отреагировали на события под Харьковом Политолог Бондаренко: в Киеве началась истерика из-за событий под Харьковом

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Политолог Константин Бондаренко считает, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского началась настоящая паника на фоне успешного и внезапного продвижения ВС России в Харьковской области. Он также утверждает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убеждал членов офиса украинского лидера в отсутствии вероятности наступления в этом районе, передает РИА Новости.

Андрей Юсов, советник Кирилла Буданова (главы ГУР МО Украины. — NEWS.ru) <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента, — сказал он.

По словам политолога, Сырский настаивал, что все предупреждения об атаке на Харьковскую область сделаны для того, чтобы «задурить голову». Бондаренко выразил уверенность, что Киев не готовился к тому, что Россия примет решение о военной операции в данном регионе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская оборона рушится сразу по трем направлениям: Запорожском, Харьковском и Донецком. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался», однако, по его мнению, делать прогнозы о полномасштабном наступлении в ближайшее время пока рано.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВСУ приняли решение о стягивании дополнительных сил в районе Волчанска. В каком количестве стягивается подкрепление, не уточняется.