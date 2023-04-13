Политолог рассказал, как США расправятся с Сербией за поддержку России Политолог Мезюхо: США могут организовать в Сербии цветную революцию из-за поддержки России

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Активные попытки США заставить Сербию присоединиться к антироссийской коалиции встречают сопротивление в этой балканской стране. Тем не менее у Запада есть возможность настоять на своем, высказал мнение в интервью «360» политолог Иван Мезюхо. По его словам, США в давлении на Сербию могут использовать широкий инструментарий, вплоть до организации протестов и проведения очередной цветной революции.

Для США ничего не стоит провести такую акцию. В Сербии работают их прикормленные некоммерческие организации и различные неправительственные фонды, которые в любой момент могут зажечь пламя в этой стране, — считает политолог.

Эксперт рассказал об опасности подобной деятельности. Он предупредил, что цветная революция в Сербии может обернуться не только сменой власти на более лояльную Западу, но и новой широкомасштабной войной, которая распространится на все Балканы. По мнению Мезюхо, вероятно, только это пока что останавливает США.

Ранее западные СМИ распространили информацию о передаче Сербией летального оружия Украине. Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг эти сообщения, заявив, что его страна не совершала поставки ни одной из сторон конфликта.