Политолог рассказал, как помощь Украине губит экономику ФРГ Политолог Станкевич: помощь Украине лишила ФРГ собственного экономического роста

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передавая значительную часть бюджетных средств на помощь Украине, власти ФРГ губят экономику собственной страны, заявил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, отсутствие экономического роста приводит к обеднению Германии.

Еще пять лет назад у ФРГ был профицит торгового баланса и профицит бюджета в €100 млрд. Она была самой благополучной экономически страной в Евросоюзе и первым в мире экспортером промышленной продукции. Взять и за несколько лет это погубить — надо было суметь, — отметил эксперт.

При этом он назвал Олафа Шольца «самым неудачным и беспомощным» федеральным канцлером Германии за последние 50 лет. Как отметил политолог, страна продолжает направлять деньги на внешние цели, при этом фактически не формулируя их. Станкевич назвал происходящее рукотворной драмой, которая постепенно превращается в трагедию, так как власти ФРГ, в ущерб своему населению и экономике, продолжают выделять средства, в том числе на помощь Украине.

Ранее экономист, финансовый аналитик, Михаил Беляев рассказал, что экономика ФРГ, которая считалась локомотивом Европы, оказалась в очень тяжелом положении, так как ее сильные стороны стали уязвимыми в нынешних реалиях. По мнению эксперта, Германия находится в состоянии депрессии, на что указывает проседание во многих отраслях производства, а также социально-экономические проблемы.