Политолог рассказал, как для украинцев создают видимость контрнаступления Политолог Забаринский: для украинцев выдумывают новые этапы контрнаступления

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ в украинском информационном пространстве не завершилось, ему выдумывают различные этапы, чтобы показать активные действия и «хитрые планы» по обману российских военных, рассказал в беседе с РИАМО политолог Георгий Забаринский. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что украинские военные перешли к тактике «ползучего» наступления в районе Времевского выступа.

Грандиозного победного «наступа» не случилось, но это не значит, что украинские вооруженные формирования прекратили наступательные действия. В условиях дефицита бронетехники, значительную часть которой наши войска разбили на «первом этапе» текущего наступления, украинцы делают больший упор на имеющиеся в достатке ресурсы: пехоту, артиллерию и западные технологии, — высказал мнение Забаринский.

По его словам, учитывая проблемы с вооружениями у ВСУ, тактику «ползучего наступления» можно назвать единственным способом продемонстрировать Западу и внутреннему зрителю хоть какую-то военную активность. Однако как только в Киеве решат, что сил накопилось достаточно, там снова попытаются начать очередное «большое наступление».

Киевский режим будет пытаться использовать эту карту до тех пор, пока не придумает новые маневры или не получит очередную порцию крупной помощи. Однако <...> боеприпасы и технику можно штамповать, а украинские военные заканчиваются безвозвратно, — напомнил политолог.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил на своем сайте, что ЦРУ США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Журналист добавил, что в Белом доме напрасно поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому.