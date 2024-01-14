Политолог рассказал, чем обернется для Дании отречение королевы от престола Общественник Кортунов: смена монарха в Дании не отразится на политике страны

Фото: Henrik Hildebrandt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Дании Маргрете II

В Дании, как и в большинстве европейских стран, монархи играют скорее символическую роль, чем содержательную, рассказал NEWS.ru политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Поэтому, по его словам, смена правителя на престоле не отразится на политике страны.

Они выполняют представительские функции, отвечают за пиар и занимаются благотворительностью. Но политические процессы Дании идут по своим законам, поэтому смена монарха никак не повлияет на внешнюю политику страны, — уточнил собеседник.

При этом, продолжил эксперт, что касается внутриполитической ситуации, то страна во многом остается расколотой. Он отметил, что Дания всегда являлась одним из наиболее верных союзников США и стран НАТО, несмотря на редкие конфликты. Также на протяжении долгого времени датская политика консолидировалась с политикой трех балтийских государств, что говорит о не самых успешных взаимоотношениях с Россией, добавил Кортунов.

Отречение королевы от престола — станет еще одним ударом по самой идеи монархии. В других европейских странах, где сохранился такой институт, ведутся дискуссии о том, нужно ли сохранять монархическую систему правления. Критики в частности говорят о том, что такая форма правления уже изжила себя. И любой скандал в королевском доме, чем бы он не был вызван, подливает масло в огонь такого рода дискуссий, — указал политолог.

Кортунов допустил, что в датском обществе с новой силой могут начаться обсуждения о целесообразности и пользе монархии. Вполне возможно, что начнут подсчитывать, во сколько налогоплательщикам обходится содержание королевского двора, резюмировал собеседник.

Ранее королева Дании Маргрете II на заседании Государственного совета с участием членов кабинета министров отреклась от трона. Статус главы монархии теперь займет принц Фредерик, к имени которого прибавится римская цифра XI. 55-летний мужчина по статусу — наследный принц. Для вступления в должность ему предстоит процедура коронования или помазания.