Политолог раскрыл, чем чреваты для Европы поставки оружия на Украину Политолог Карасев: поставки на Украину западного оружия обернутся терактами в Европе

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Предположения о том, что накачка Украины западным оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки оргпреступности и террористов, подтверждаются фактами, рассказал в интервью изданию «Политэксперт» политолог Владимир Карасев. По его мнению, Запад в скором времени в полной мере ощутит на себе результаты своей «негуманитарной помощи», в том числе в виде терактов.

Издание цитирует слова постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, который указал, что служащие европейской полиции уже признают появление передаваемого Киеву Западом оружия у организованных преступных группировок.

Политолог подчеркнул, что Украина традиционно была в числе лидеров на черном рынке торговли оружием, поставляя его различным военизированным группировкам по всему миру.

Эксперт напомнил, что во время миграционного кризиса 2015 года вместе с беженцами из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии в Европу также просочились лидеры и активные боевики террористических организаций.

С поступлением еще и западного оружия Украина увеличила снабжение и бандитов, и террористических организаций. Поэтому теракты в Европе благодаря киевским поставкам европейского оружия не за горами. Мы это скоро будем наблюдать в городах ЕС, — выразил уверенность Карасев.

Ранее власти Сербии назвали ложью сообщения о согласии на поставки оружия Украине. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что его страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.