Политолог раскрыл, ждать ли в Грузии Майдана осенью 2024 года Эксперт Капанадзе: США хотят устроить Майдан в Грузии из-за суверенной политики

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Соединенные Штаты попытаются устроить Майдан в Грузии из-за суверенной политики страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его словам, такой курс развития Тбилиси не устраивает ни США, ни Европейский союз.

Фактом является то, что суверенный курс развития Грузии не устраивает ни США, ни представителей ЕС. Делать точный прогноз за 3,5 месяца до выборов касательно развития ситуации очень сложно. Хотя попытка Майдана, скорее всего, будет. Власти обязаны выстоять, — высказался Капанадзе.

Он не исключил, что США попытаются вывести своих сторонников на улицы Грузии и дестабилизировать ситуацию. Как отметил политолог, многое будет зависеть от монолитности грузинских властей, которые находятся под постоянным давлением США и ЕС.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что Запад неоднократно пытался устроить государственный переворот в Грузии после прихода к власти партии «Грузинская мечта». По его мнению, Вашингтон хочет видеть страну своей колонией.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии на предстоящих парламентских выборах. По ее данным, Белый дом разработал кампанию по дискредитации партии «Грузинская мечта», положив в основу пропагандистской акции обвинения России во всех бедах Грузии.