Политолог раскрыл замысел Макрона по вступлению Украины в НАТО Политолог Асафов: Макрон занимается популизмом, поддерживая вступление Украины в НАТО

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон занимается популизмом, говоря о поддержке вступления Украины в НАТО, рассказал NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, французский лидер сделал подобное заявление, чтобы получить больше репутационных очков. Как считает политолог, на самом деле Макрон понимает, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к эскалации конфликта, а не к мирным переговорам.

Единственный способ для Макрона повлиять на сроки вступления Украины в НАТО — это уговорить всех участников блока, но сначала ему надо решить шведский вопрос с Эрдоганом. Это сейчас основной вопрос по НАТО. Так что Макрон занимается популизмом. Байден и Столтенберг достаточно ясно высказались на данную тему, но это не значит, что Макрон не может призвать к этому, чтобы получить больше репутационных очков. В этом смысле увязка с возможными мирными переговорами абсолютно абсурдна. Это риторика ради риторики, потому что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта, а не переговорам, — полагает Асафов.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Москвы и Киева. Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан пояснил, что Париж примет Киев в НАТО, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки». По его словам, еще одной причиной является нежелание французских властей вступать в конфронтацию со странами Восточной Европы по этому вопросу.