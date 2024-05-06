Политолог раскрыл, зачем европейцев пугают войной с Россией Политолог Сипров: Европу пугают войной из-за отсутствия страха перед русскими

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Европейцев пугают войной с Россией, поскольку значительная часть населения не боится русских и в целом доброжелательно к ним относится, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров. По его словам, сейчас в НАТО хотят возродить миф о советской военной угрозе.

Дело в том, что значительная часть населения Южной и Центральной Европы в целом доброжелательно относится к России и не испытывает страха перед русскими. Поэтому сейчас имеет место попытка возродить самую главную страшилку времен холодной войны — миф о советской военной угрозе. Европейцев пытаются стращать злыми русскими, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что попытки запугать население Европы не имеет ничего общего с реальностью. По его мнению, руководство Альянса понимает, что поражение Украины — это огромные потери трудовых, природных и энергетических ресурсов.

Специалист подчеркнул, что при утрате контроля над территорией Украины на долгосрочной стратегии НАТО по созданию угрозы РФ с юго-западного направления будет поставлен крест. И если Россия завладеет этой территорией, в уязвимом положении окажется инфраструктура Альянса.

В этом смысле очень показательна истерика представителей организации по поводу развертывания ТЯО в Белоруссии и размещения комплексов «Искандер» в Калининградской области, — добавил Сипров.

Ранее стало известно, что Финляндия проверяет альтернативные цепочки военных поставок на случай резкого увеличения потребности в них во время вооруженного конфликта. Министерство обороны страны проверило уже свыше тысячи контрактов с частными компаниями. Они касаются поставок боевой техники, амуниции, а также различных услуг во время военных действий.