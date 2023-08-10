Политолог раскрыл условие разрыва отношений Запада с Киевом Политолог Блохин: действия ВС РФ могут привести к разрыву между Киевом и Западом

Фото: МО РФ

К разрыву отношений между Киевом и Западом могут привести действия Вооруженных сил России (ВС РФ) в рамках специальной военной операции, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что Европа и США откажутся от поддержки Украины в том случае, если поймут, что ВСУ все равно проиграют.

Реальный разрыв между Украиной и Западом возможен лишь в том случае, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Какое может быть форс-мажорное обстоятельство? Это как раз действия российских вооруженных сил. Тогда Запад поймет, что в поддержке Украины больше нет никакого смысла, — пояснил Блохин.

По словам эксперта, в текущих обстоятельствах говорить о разрыве отношений пока рано. Он отметил, что конфликт действительно зарождается, но на данном этапе Запад и Украина нуждаются друг в друге. Киев осознает, что перешел все красные линии в отношениях с Россией, поэтому не сможет наладить контакт с ней на данном этапе, пояснил политолог. Блохин подчеркнул, что это возможно только при смене правительства в Киеве. Для Запада же Украина представляет «таран против России», заключил эксперт.

В США ранее заявили, что «решающее наступление» Украины по-прежнему не оправдало ожиданий Запада, в связи с чем возникает все больше вопросов относительно дальнейшей поддержки Киева. Пока Вашингтон наблюдает лишь «тяжелую работу» Украины, которая не может решить свою судьбу без указаний извне.