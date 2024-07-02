Политолог раскрыл роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине Политолог Ткаченко: Венгрия сделает первый шаг в переговорах Москвы и Киева

Фото: Администрация Президента Украины

Виктор Орбан

Венгрия сможет вывести Россию и Украину на путь мирных переговоров, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, прокомментировав таким образом визит премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев. Впрочем, по словам эксперта, Будапешт все же не сможет стать полноценной площадкой для диалога Москвы и Киева.

Венгрия может лишь сделать первый шаг в организации мирных переговоров России и Украины: установить контакты, договориться о формате диалога. Как площадка переговоров она не подходит, потому что является страной НАТО, — заявил Ткаченко.

Россия, отметил политолог, в принципе отвергает такие переговорные площадки из-за пребывания в Альянсе, как и «нейтральную» Швейцарию. Запад, в свою очередь, не согласен на диалог в Белоруссии или Сербии, добавил Ткаченко. Если мирные переговоры состоятся, то на Ближнем Востоке — в ОАЭ или Катаре, предположил эксперт.

Собеседник считает, что Орбан может предложить себя в качестве посредника на будущих мирных переговорах между Москвой и Киевом. Эксперт напомнил, что официальные лица Венгрии уже делали примирительные заявления: в начале июня глава МИД республики Петер Сийярто посетил ПМЭФ, где выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее венгерский премьер прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил тогда пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, политики обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.