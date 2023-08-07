Политолог раскрыл причину неудач ВСУ при контрнаступлении Политолог Кедми назвал плохую профессиональную подготовку причиной неудач ВСУ

Фото: МО Украины

Неудачи ВСУ при контрнаступлении во многом обоснованы плохой профессиональной подготовкой военнослужащих, уверен израильский политолог Яков Кедми. Комментируя ситуацию, он уточнил, что на Украине за несколько месяцев базового обучения хотят подготовить солдата, который способен участвовать в боевых действиях, пишет SM.News.

На Украине считают, что за несколько месяцев базового обучения должны подготовить хорошего солдата, который может профессионально воевать. Нет. Натаскать — да, а подготовить — нет, — уточнил эксперт.

По словам политолога, из солдат, которые сейчас участвуют в боевых действиях, можно найти не большее 600 человек, действительно профессионально подготовленых. ВСУ не хватает сержантов, командиров взводов, младших офицеров. Эксперт пояснил, что за несколько месяцев невозможно сформировать профессиональные части. По его мнению, для подготовки необходимо около трех-четырех лет.

У них не было времени с этими солдатами натасканными подготовить боеспособные части для ведения сложных боев. Прорывать оборону — сложный путь. Его долго надо готовить. Это могут делать хорошо подготовленные части. На Украине таких нет. Только натаскивать могут, — заключил Кедми.

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву ранее заявил, что контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели. По его словам, российская армия воюет «впечатляюще».