Политолог раскрыл, почему Лондон и Париж пошли на уступки Москве Профессор Ткаченко: Франция и Британия ни на что не способны в военном плане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Франция и Великобритания пошли на уступки России в вопросе украинских территорий только потому, что они они сами ничего не представляют из себя в военном плане, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, ни Лондон, ни Париж не могут проецировать силу в этом конфликте.

Без Соединенных Штатов ни на что не способны в военном плане. Они могут организовывать саммиты со скоростью автомата Калашникова хоть каждый день. Но они не могут подкрепить решения этих саммитов военной силой. Поэтому после того как США потеряли всякий интерес к урегулированию конфликта, было только вопросом времени, когда Франция и Великобритания признают, что они не способны спроецировать свою небольшую силу на этот конфликт, — заявил Ткаченко.

По его словам, неожиданно было только то, что произошло это довольно быстро. Но они, скорее всего, просто лучше нас знают реальное состояние Вооруженных сил Украины и, соответственно, опасаются, что все может посыпаться досрочно. И тогда чем раньше будут начаты переговоры, чем быстрее закончатся военные действия, тем лучше для них.

Ранее стало известно, что Франция и Британия выразили готовность признать потерю Украиной территорий. Однако они предпочли бы, чтобы Киев сделал это только «де-факто». Взамен они настаивают на надежных гарантиях безопасности Киеву.