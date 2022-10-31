Политолог раскрыл планы Польши по разделу Украины Политолог Богучарский: Польша представит раздел Украины как спасение украинского народа

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Руководство Польши может принять историческое решение и ввести миротворческий контингент, а точнее польскую армию, на территорию Западной Украины, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Евгений Богучарский. По его словам, под защитой польских войск якобы можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше. При этом польские власти представят такой сценарий как спасение украинского народа, отметил эксперт.

Дальнейший сценарий более-менее ясен. Они пишут о том, что Россия вернет себе свои исторические земли и станет на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. Тогда-то польское правительство примет историческое решение и введет миротворческий контингент, а точнее польскую армию, на территорию Западной Украины. Под ее защитой якобы можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше, — сказал Богучарский.

Он отметил, что на этом фоне авантюрно настроенные польские лидеры общественного мнения уже даже не скрывают свои намерения от сограждан. По словам эксперта, эхо публикаций планов Польши по скорому присоединению западных земель Украины под благовидным предлогом спасения доходит даже до штаб-квартиры Евросоюза.

При этом Польшу нельзя будет называть оккупантом, а Варшава получит почетное звание «спасительницы украинского народа», считает Богучарский. При этом история, связанная с Волынской резней и другой польско-украинской враждой, забудется, заключил политолог.

29 октября бельгийский портал Modern Diplomacy выпустил публикацию о том, что Польша создает плацдарм для захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Автор публикации считает, что план интервенции готовился задолго до начала специальной военной операции России на Украине. По его словам, варшавские власти могут ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и организовать там референдум о вхождении территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу правящей партии страны «Право и справедливость», украинская армия уже будет полностью разбита, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад.