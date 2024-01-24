Политолог раскрыл планы конкурентов Шольца на Украину Политолог Рар: Германия не уменьшит поддержку Украины при новом правительстве

Фото: МО Украины

Если вдруг правительство Олафа Шольца досрочно уйдет в отставку и к власти придут христианские демократы, то поддержка Киева не уменьшится, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Он напомнил, что именно партия ХДС требовала от правительства Германии срочной поставки ракет Taurus на Украину.

Линднер апеллировал к другим европейским странам открыть свои бюджеты для дальнейшей поддержки ВСУ. Кроме того, он попросил предпринимателей и частных лиц в Германии жертвовать на помощь Украине. Представление немецких властей такое, что Украина после войны сможет быстро развиваться в сторону современной экономики, если будет получать нужную поддержку, в первую очередь экономическую от Евросоюза, — сказал Рар.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин больше не может нести «финансовое бремя конфликта на Украине» в одиночку. В связи с этим он обратился к членам Евросоюза с просьбой усилить поддержку Киева. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что бесконечная финансовая помощь Украине может привести к катастрофическому экономическому кризису в Европе и чем раньше страны Евросоюза поймут это, тем будет лучше для них.