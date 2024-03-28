Политолог раскрыл немецкий план по завершению конфликта на Украине Политолог Рар: Берлин выступает за нейтралитет Украины при завершении конфликта

Фото: МО Украины

Германия может задуматься о возвращении к той стадии дипломатии, которая существовала весной 2022 года во время Стамбульских переговоров, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знает о желании экс-канцлера Герхарда Шредера стать посредником для мирного диалога по Украине. Рар считает, что предметом переговоров может стать нейтралитет Украины, вывоз военной техники из страны, а также гарантии безопасности для Москвы и Киева.

Политики в Венгрии и Словакии видят себя возможными посредниками для организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Насколько я понимаю, речь идет о возвращении к той стадии дипломатии, которая существовала весной 2022 года в течение Стамбульских переговоров. Они были прекращены, как предполагается, не по инициативе Украины или России, а по инициативе Великобритании. Шредер предложил немецко-французскую инициативу для завершения конфликта на Украине. Я, однако, считаю, что без Турции здесь ничего не получится. Предмет переговоров может быть только один: нейтралитет Украины, вывоз военной техники с Украины и, конечно, гарантии безопасности для Украины и для России, — уверен Рар.

Ранее Шольц сообщил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Шольц также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. Шредер заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с российским лидером могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.