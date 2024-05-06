Политолог раскрыл, кто может занять место Зеленского Политолог Кошкин: пост президента Зеленского может занять Порошенко

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

По окончании срока полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, его пост может занять украинский политик Петр Порошенко, рассказал «Радио 1» политолог Андрей Кошкин. По его словам, США могут вести переговоры с Порошенко, поскольку он проверенное лицо.

Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского. Будет какое-то новое лицо? — очень сложно, потому что страна воюет. Проверенное лицо — Порошенко — да, с ним могут вести переговоры. Не исключаю, что такое будет, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что США настаивают на том, что Украина — демократическая страна, поэтому в соответствии с демократическими принципами, которые США и диктуют, Зеленский должен покинуть пост, когда закончится его легитимность. По мнению эксперта, за две недели не получится организовать выборы в стране, поэтому Вашингтон сделает необычный для всего мира ход, который также назовут демократическим.

Кошкин добавил, что Зеленский после отставки не будет выполнять чьи-либо указания, поэтому может исчезнуть на своей вилле в Великобритании, и про него спустя несколько месяцев все забудут.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что использование Киевом террористических методов и потеря адекватности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что США могут организовать новые выборы на Украине либо перейти к формированию нового окружения президента. По его словам, 20 мая заканчивается и легитимность Зеленского как президента, что также может повлиять на решение США.