По окончании срока полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, его пост может занять украинский политик Петр Порошенко, рассказал «Радио 1» политолог Андрей Кошкин. По его словам, США могут вести переговоры с Порошенко, поскольку он проверенное лицо.
Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского. Будет какое-то новое лицо? — очень сложно, потому что страна воюет. Проверенное лицо — Порошенко — да, с ним могут вести переговоры. Не исключаю, что такое будет, — объяснил эксперт.
Политолог отметил, что США настаивают на том, что Украина — демократическая страна, поэтому в соответствии с демократическими принципами, которые США и диктуют, Зеленский должен покинуть пост, когда закончится его легитимность. По мнению эксперта, за две недели не получится организовать выборы в стране, поэтому Вашингтон сделает необычный для всего мира ход, который также назовут демократическим.
Кошкин добавил, что Зеленский после отставки не будет выполнять чьи-либо указания, поэтому может исчезнуть на своей вилле в Великобритании, и про него спустя несколько месяцев все забудут.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что использование Киевом террористических методов и потеря адекватности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что США могут организовать новые выборы на Украине либо перейти к формированию нового окружения президента. По его словам, 20 мая заканчивается и легитимность Зеленского как президента, что также может повлиять на решение США.