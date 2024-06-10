Политолог раскрыл, какую большую ошибку совершает Макрон Политолог Мезюхо: Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции, тем самым совершает большую ошибку, высказался в беседе с «360» политолог Иван Мезюхо. По его словам, Макрон — не первый президент, решившийся на досрочные выборы.

Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции, однако это большой риск для него. Он не первый президент Французской Республики, который идет на досрочные выборы для того, чтобы обзавестись более крупной поддержкой, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что Макрон рассчитывает на маргинализацию правых в ходе парламентской избирательной кампании. Однако такая политическая технология может и не сработать, поэтому французский лидер рискует серьезно ошибиться с точки зрения политтехнологий, считает эксперт. По его мнению, Макрон должен понимать, что из-за его внеочередного голосования другие политические силы могут улучшить свои электоральные показатели.

Та же правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен сегодня победила на выборах в Европейский парламент. Таким образом она опеределила пропрезидентскую коалицию в несколько раз, — добавил Мезюхо.

Ранее Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.