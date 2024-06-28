Политолог раскрыл, как дело о незаконных визах повлияет на Бербок Политолог Рар: Бербок отделается испугом из-за дела о незаконной выдаче виз

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок отделается испугом из-за дела о незаконной выдаче виз, уверен немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что подобных скандалов с манипуляцией и коррупцией при выдаче «шенгена» очень много. Он предположил, что вину спихнут «на местные кадры».

Подобных скандалов с манипуляциями и коррупцией при выдаче шенгенских виз полно. Вину за халатное отношение в консульских отделах спихнут на местные кадры, сама Бербок отделается испугом, — пояснил Рар.

Политолог напомнил о скандале 20-летней давности в Германии. Тогда, рассказал он, немецкое консульство на Украине выдало сотни виз незаконным путем. Рар уточнил, что Йошка Фишер, который занимал тогда должность министра иностранных дел Германии, выкручивался всеми возможными способами.

Вспомним скандал 20-летней давности, когда в германском консульстве на Украине сотни виз были выданы незаконным путем. Тогдашний министр иностранных дел Йошка Фишер извинялся, выкручивался, но его МИД попал под расследование, однако головы чиновников не полетели. Будет это так и на сей раз, — высказался политолог.

Правоохранительные органы Германии ранее начали расследование в отношении сотрудников МИД страны под руководством Бербок. Дипломатов подозревают в разрешении въезда в республику мигрантам с поддельными документами.