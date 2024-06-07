Политолог раскрыл «хитрый» план Запада по разжиганию русофобии Марков: Запад разжигает русофобию на Украине с помощью отключений электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения по электроэнергии на Украине являются планом Запада по разжиганию русофобии в стране, считает политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он отметил, что пока этот план успешен.

Эксперт напомнил, что в настоящий момент в Киеве электричество подают по схеме «семь плюс два», то есть семь часов электроэнергии нет, два часа — есть. Вне столицы ситуация, как считает политолог, еще хуже, поэтому содержание холодильника для большинства украинцев является роскошью.

Такие мучения жителей Украины — это хитрый план США — Европы с целью разжигания русофобии. Американцы считают, что чем больше киевляне едят тухлые продукты без холодильника, тем больше они ненавидят Россию. Пока план удается, — написал Марков.

Ранее Сергей Марков заявлял, что за взрыв на Каховской ГЭС несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский. В качестве доказательств своих слов он напомнил, что украинские военные несколько месяцев обстреливали электростанцию, тогда как российская ПВО ее защищала. Поэтому, по его словам, отрицать взрыв Каховской ГЭС как преступление Зеленского — это либо ложь, либо безграмотность.

До этого стало известно, что компания «Укргидроэнерго» планирует подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Киев требует от Москвы $2,5 млрд. Украинская сторона уже направила российским властям письмо с соответствующим уведомлением.