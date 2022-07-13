Политолог раскритиковал россиян за ажиотажный спрос на визы в Финляндию Политолог Наумов раскритиковал россиян за ажиотажный спрос на визы в Финляндию

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В России наблюдается ажиотажный спрос на визы в Финляндию на фоне вступления страны в НАТО, политолог Сергей Наумов назвал такую тенденцию «позорищем» и раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за массовое оформление права на выезд за рубеж. По его мнению, устраивать очереди на пропускных пунктах не очень патриотично на фоне планов финнов построить забор на границе с Россией, пишет Live 24.

Честно говоря, я абсолютно не понимаю петербуржцев, которые толпами ломятся к финнам, выстраиваясь в очереди в консульство и на границе. В Питере столько прекрасных мест, красивые пригороды, что они забыли в депрессивной Финляндии? Хотят показывать свой гонор — пусть живут без российских туристов и денег, должно же быть какое-то уважение к себе, — высказался Наумов.

Он считает, что финны не любят Россию, но любят русские деньги. Политолог предсказал серьезные убытки бюджету Финляндии после оттока российских туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне стали массово оформлять финские визы на фоне открытия сухопутных границ с Финляндией. Она отметила, что в Санкт-Петербурге попасть в визовые центры до середины августа невозможно, так как запись на эти даты уже недоступна.