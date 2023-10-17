Политолог раскритиковал беспечность бельгийских властей в связи с терактом Политолог Станкевич назвал теракт в Брюсселе провалом бельгийских силовиков

Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press

Полиция в центре Брюсселя после произошедшего теракта

Полиция Бельгии и в целом правоохранительные органы страны в очередной раз продемонстрировали удивительную беспечность, граничащую с профессиональной несостоятельностью, заявил в беседе с «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Таким образом он прокомментировал расстрел террористом в Брюсселе двух футбольных болельщиков из Швеции.

В Бельгии не раз объявлялись террористы с большим информационным следом, который можно увидеть даже не в специальных базах данных Европола, например, а просто в интернете. Тем не менее эти люди не только получают доступ в страну, но и приобретают оружие и, почти не скрываясь, перемещаются с ним, — подчеркнул Станкевич.

Он напомнил, что Брюссель является столицей не только Бельгии, но и Евросоюза. Поэтому, по его словам, он не находит объяснений и оправданий подобному провалу правоохранительных органов королевства.

Вечером 16 октября в Брюсселе были расстреляны из автомата два шведских футбольных болельщика. Нападение произошло возле стадиона, где проходил отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией. Нападавший был в оранжевом сигнальном жилете и при стрельбе выкрикивал лозунги религиозного содержания. Так как полиции рядом не оказалось, террорист покинул место преступления на мопеде.

Подозреваемого застрелили в одном из кафе только утром следующего дня. Им оказался 45-летний уроженец Туниса, который приехал в Бельгию в 2019 году.