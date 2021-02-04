Политолог: радикалы могут напасть на журналистов «Нашего» на Украине

https://static.news.ru/photo/5aa45040-66f4-11eb-b51a-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Украинские радикалы вполне могут напасть на журналистов телеканала «Наш» при полном бездействии местных властей. Об этом на фоне киевских событий 4 февраля заявила заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Ранее стало известно, что в столице Украины радикалы пытаются прорваться к телеканалу «Наш». Они обвиняют его редакцию в пророссийской политике.

Полицейским удалось оттеснить националистов, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ. Есть задержанные.

Как отметила Макеева, у радикалов есть шанс напасть на журналистов. При этом она подчеркнула, что все надежды на Владимира Зеленского как на «прорусского» президента Украины не оправдались. По словам политолога, одним из предвыборных обещаний нынешнего лидера было создание русскоязычного медиахолдинга. Но он не только не выполнил это слово. Более того, при Зеленском телеканалы закрываются по политическим мотивам.

Как я понимаю, власти не собираются предпринимать в её отношении ничего серьёзного. В очередной раз украинская власть показывает своё националистическое лицо. Ничего хорошего в дальнейшем ждать не стоит. Это всё — неслучайные эксцессы. Всё будет идти только по нарастающей, — цитирует Макееву радио Sputnik.

Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор».

Как писал NEWS.ru, блокировку украинских телеканалов поддержала посол Великобритании Мелинда Симмонс. Она поприветствовала «смелые действия» украинского лидера по борьбе с дезинформацией. Также борьбу со свободой слова на Украине поддержали в посольстве США.